FCA Mexico: Jeep Grand Cherokee Sterling 25th Anniversary Edition 2018

– Jeep® Grand Cherokee es el todoterreno más galardonado de la historia y un vehículo que durante mucho tiempo ha encontrado la definición perfecta para el SUV premium.

Hace más de 75 años revolucionamos la Industria Automotriz y creamos el Segmento de las SUV´s, el cual hemos redefinido cada vez que lanzamos un nuevo producto.

Hace 25 años lo volvimos a hacer, introdujimos al mercado la primera SUV Premium con el lanzamiento de Jeep Grand Cherokee, un modelo que por sus características, prestaciones y virtudes se ha convertido en la SUV más premiada de la historia, colocándose como indiscutible favorita del mercado.

A lo largo de 4 generaciones Jeep Grand Cherokee ha evolucionado de manera muy importante hasta convertirse en la SUV más lujosa, la más capaz y la más rápida de su clase.

Es por ello que celebramos sus 25 años de vida de la mejor manera, trayendo para ustedes una exclusiva Edición Especial conmemorativa:

JEEP GRAND CHEROKEE STERLING 25th ANNIVERSARY EDITION EL INICIO DE UNA LEYENDA QUE CONTINÚA VIGENTE

Desde su primera generación que duró de 1993 a 1998, Jeep Grand Cherokee se consagró como la primera SUV Premium y su ADN y carácter originales continúan patentes hasta día de hoy, como se puede apreciar en el texto original de un catálogo de ese entonces:

“Diseñado para Extremos.

El Jeep Grand Cherokee continúa la tradición Jeep de una manera fascinante: Por un lado, un robusto vehículo para el campo, que domina incluso el terreno más agreste, y por otro lado una personalidad elegante, que se encuentra en casa en el entorno más civilizado.

Vienen y van con él a todas partes, Versatilidad y estilo: Esta es la fascinación del Jeep Grand Cherokee”.

JEEP GRAND CHEROKEE STERLING 25th ANNIVERSARY EDITION

Basada en la Grand Cherokee Limited V6 4×2, la versión más aclamada, esta Edición Especial se caracteriza por tener un completo y conveniente equipamiento, aunado a detalles de diseño tanto en el exterior como en la cabina, de los cuales algunos son alusivos a emblemáticas versiones históricas de Grand Cherokee, y otros comparten el refinamiento de la versión Summit Elite Platinum, el Grand Cherokee más lujoso de la gama.

Sin duda estas exclusivas características son dignas para celebrar los 25 años de Jeep Grand Cherokee y que solo un número limitado de clientes podrán tener.

Con un diseño exterior refinado, Grand Cherokee Sterling Edition llega al mercado mexicano con detalles que la distinguen del resto de la gama, conmemorando al mismo tiempo los 25 años de historia de este emblemático modelo de la marca Jeep. Entre los detalles que destaca encontramos un diseño de parrilla en negro con acentos Platinum, fascias delantera y trasera al color de la carrocería con acentos Platinum, ganchos de arrastre Platinum, rines de aluminio de 20 pulgadas con diseño exclusivo “Heritage”, espejos exteriores al color de la carrocería, rieles y molduras de ventanas Platinum, quemacocos dual CommanView®, rieles portaequipaje Platinum y emblema de Edición Especial 25th Anniversary en Platinum. El interior destaca gracias a su equipamiento de alto nivel entre los que encontramos tablero de instrumentos forrado en piel, asientos de diseño exclusivo “Heritage” en piel, con acentos perforados y costuras acentuadas, y el paquete de ornamentación interior de metal “Linear Aludiam”.

Grand Cherokee Sterling 25th Anniversary Edition 2018 ofrece un inigualable rendimiento de combustible de 14.87 km/l en carretera y 11.1 km/l combinado, gracias a su motor Pentastar® V6 3.6L con 295 caballos de fuerza y 260 libras-pie de torque acopladas a una transmisión automática electrónica de 8 velocidades, ofreciendo la mejor autonomía V6 en carretera en su clase.

Grand Cherokee Sterling 25th Anniversary Edition 2018 llega a México como una Edición Limitada a 300 unidades en colores Plata Martillado, Blanco Brillante, Granito Metálico y Rojo Sangría (25 unidades) con un precio de $869,900 pesos.

*Automotive World is not responsible for the content of this news release.