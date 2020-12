Daimler Trucks North America recognizes 55 Masters of Quality Supplier award

Daimler Trucks North America (DTNA) today announced the 55 recipients of its 2019 Masters of Quality Supplier award. The award honors the top components and services suppliers to Freightliner and Western Star trucks.

The annual program recognizes outstanding suppliers that have received high scores based on their quality, delivery, technology and cost performance as measured on a Balanced Scorecard basis. These suppliers demonstrate dedication to continuous improvement of the quality of their products, support to DTNA and overall performance.

“Our suppliers have demonstrated an unwavering commitment to quality and service,” said Jeff Allen, senior vice president of production, quality and specialty vehicles, Daimler Trucks North America. “We appreciate their ongoing partnership and support and are proud to recognize the 2019 Masters of Quality award recipients.”

The complete list of Masters of Quality Supplier award winners is as follows:

30 Years Consolidated Metco, Inc. Monroe, North Carolina 21 Years Axalta Coating Systems Charlotte, North Carolina 20 Years Julian Electric Inc. Lockport, Illinois 16 Years ConMet de México, S.A. de C.V. Ciénega de Flores, Nuevo León Consolidated Metal Products, Inc. Cincinnati, Ohio 11 Years Meritor México, S. de R.L. de C.V. (SISAMEX) General Escobedo, Nuevo León 10 Years Meritor México, S. de R.L. de C.V. (SISAMEX) General Escobedo, Nuevo León 9 Years Meritor México, S. de R.L. de C.V. (SISAMEX) General Escobedo, Nuevo León 8 Years CMP Pratsa, S.A. de C.V. Guadalajara, Jalisco Kontane Logistics Hickory, North Carolina 7 Years Accuride de México, S.A. de C.V. Ciénega de Flores, Nuevo León BorgWarner Cooling Systems Cadillac, Michigan Hendrickson Spring México, S. de R.L. de C.V. Piedras Negras, Coahuila Julian Electric de México, S. de R.L. de C.V. Saltillo, Coahuila Parker Hannifin de México, S.A. de C.V. Toluca, Estado de México 6 Years Cummins Engine Co. Inc. Lakewood, New York Meritor Heavy Vehicle Systems LLC Manning, South Carolina Multillantas y Servicios Grimaldi, S.A. de C.V. Saltillo, Coahuila 5 Years Flexfab Inc. Hastings, Michigan PKC Group México, S. de R.L. de C.V. Ciudad Acuña, Coahuila 4 Years Allison Transmission, Inc. – DDE5 Indianapolis, Indiana Blachford Inc. West Chicago, Illinois Elektrokontakt S. R.L. de C.V. Piedras Negras, Coahuila Meritor Manufacturing de México S.A de C.V. Ciénega de Flores, Nuevo León Vibracoustic USA, Inc. Morganfield, Kentucky 3 Years Accuride Corporation Henderson, Kentucky Cummins Emission Solutions Mineral Point, Wisconsin Facil North America, Inc. Charlotte, North Carolina Facil North America, Inc. Portland, Oregon Meritor Heavy Vehicle Systems LLC Forest City, North Carolina 2 Years BorgWarner Emissions Systems Fletcher, North Carolina Dana Comercializadora, S. de R.L. de C.V. Santiago de Querétaro, Querétaro Fácil NA de México, S. de R.L. de C.V. Saltillo, Coahuila Fácil NA de México, S. de R.L. de C.V. Toluca, Estado de México Henrob Corporation Cornelius, North Carolina Hirotec México, S.A. de C.V. Silao, Guanajuato Johnson Controls Enterprises México, S. de R.L. de C.V. General Escobedo, Nuevo León Mekra Lang México, S. de R.L. de C.V. General Escobedo, Nuevo León 1 Year Greenville, South Carolina Allison Transmission, Inc. – KV68 Indianapolis, Indiana Auto Kabel de México, S.A. de C.V. Ciudad Juarez, Chihuahua Exceed Enterprises Inc. Milwaukie, Oregon General Bearing Corporation West Nyack, New York Grote Industries LLC Madison, Indiana Grupo ABC de México, S.A. de C.V. San Juan Del Rio, Querétaro Gunite Corporation Rockford, Illinois Isringhausen México, S.A de C.V. Saltillo, Coahuila Johnson Controls Enterprises México, S. de R.L. de C.V. Celaya, Guanajuato Kusauto International LTD. Fort Lauderdale, Florida Marquardt, S. de R.L. de C.V. Irapuato, Guanajuato Meritor Heavy Vehicle Systems LLC Maxton, North Carolina Meritor Heavy Vehicle Systems LLC Franklin, Kentucky Multillantas y Servicios Grimaldi, S.A. de C.V. Santiago Tianguistenco de Galeana, Estado de México RA Phillips Industries de México, S. de R.L. de C.V. Arteaga, Coahuila Superior Trim, S. de R.L. de C.V. García, Nuevo León Taylor Enterprises Spartanburg, South Carolina

SOURCE: Daimler Trucks North America