Nissan Group reports August 2018 U.S. sales

Nissan Group today announced total U.S. sales for August 2018 of 112,376 units, an increase of 4 percent compared to the previous year.

Nissan highlights:

Combined sales of Nissan crossovers, trucks and SUVs set an August record, up 22 percent.

Nissan Rogue sales set an August record with 33,400 units sold, up 12 percent.

Murano crossover sales increased 97 percent to 9,619.

Nissan TITAN pickup sales totaled 4,661, up 32 percent.

*INFINITI sales total included for reference. For more information on INFINITI’s August sales performance, please visit INFINITINews.com.

NOTE: To ensure consistency in global sales reporting, Nissan North America calculates monthly variances on a straight-percentage basis, unadjusted for the number of selling days. August 2018 and August 2017 each had 27 selling days.

NISSAN DIVISION AUG AUG Monthly CYTD CYTD CYTD 2018 2017 % chg 2018 2017 % chg Nissan Division Total 101,580 97,340 4.4 909,150 955,340 -4.8 Versa 3,145 6,759 -53.5 54,301 71,216 -23.8 Sentra 13,314 15,285 -12.9 148,352 146,583 1.2 Altima 14,925 14,694 1.6 154,732 183,292 -15.6 Maxima 2,724 4,424 -38.4 29,263 41,273 -29.1 LEAF 1,315 1,154 14.0 9,123 9,685 -5.8 Juke 13 571 -97.7 691 8,555 -91.9 370Z 254 335 -24.2 2,427 3,265 -25.7 GT-R 90 47 91.5 433 450 -3.8 Total Car 35,780 43,269 -17.3 399,322 464,319 -14.0 Kicks 3,876 0 n/a 6,814 0 n/a Frontier 4,573 4,637 -1.4 50,856 50,097 1.5 Titan 4,661 3,521 32.4 31,932 31,776 0.5 Xterra 0 0 n/a 0 1 -100.0 Pathfinder 4,889 3,726 31.2 43,894 54,259 -19.1 Armada 1,775 4,454 -60.1 22,514 21,086 6.8 Rogue 33,400 29,844 11.9 275,137 257,958 6.7 Murano 9,619 4,895 96.5 54,968 45,905 19.7 Quest 0 2 -100.0 2 4,935 -100.0 NV 1,415 1,377 2.8 10,905 12,162 -10.3 NV200 1,592 1,615 -1.4 12,806 12,842 -0.3 Total Truck 65,800 54,071 21.7 509,828 491,021 3.8 INFINITI AUG AUG Monthly CYTD CYTD CYTD 2018 2017 % chg 2018 2017 % chg Infiniti Total 10,796 10,986 -1.7 92,713 100,969 -8.2 Infiniti Q50 2,551 2,541 0.4 24,105 24,740 -2.6 Infiniti Q60 674 690 -2.3 6,121 7,393 -17.2 Infiniti Q70 306 400 -23.5 3,102 4,058 -23.6 Infiniti QX30 662 806 -17.9 6,079 10,928 -44.4 Infiniti QX50 2,449 1,370 78.8 13,124 10,515 24.8 Infiniti QX60 2,870 3,697 -22.4 27,966 25,481 9.8 Infiniti QX70 66 454 -85.5 925 5,846 -84.2 Infiniti QX80 1,218 1,028 18.5 11,291 12,008 -6.0 Total Car 3,531 3,631 -2.8 33,328 36,191 -7.9 Total Truck 7,265 7,355 -1.2 59,385 64,778 -8.3 NISSAN GROUP AUG AUG Monthly CYTD CYTD CYTD 2018 2017 % chg 2018 2017 % chg TOTAL VEHICLE 112,376 108,326 3.7 1,001,863 1,056,309 -5.2 Total Car 39,311 46,900 -16.2 432,650 500,510 -13.6 Total Truck 73,065 61,426 18.9 569,213 555,799 2.4 Selling days 27 27 205 204

SOURCE: NISSAN