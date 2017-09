Nissan Group reports August 2017 U.S. sales

August 2017 August 2016 % Change Nissan Group Total sales (units) 108,326 124,638 -13.1 Nissan Division sales 97,340 114,199 -14.8 INFINITI sales* 10,986 10,439 +5.2

Nissan Group announced total U.S. sales for August 2017 of 108,326 units, a decrease of 13 percent from last year.

Nissan highlights:

Nissan Titan sales increased 182 percent to 3,521.

Nissan Armada set an August record with 4,454 in sales, up 767 percent.

Nissan Sentra sales increased to 15,285, up 7 percent.

Nissan LEAF sales increased to 1,154, up 8 percent.

NV200 set a record for August with 1,615 in sales, up 12 percent.

*INFINITI sales total included for reference. For more information on Infiniti’s August sales performance, please visit infinitinews.com.

NOTE: To ensure consistency in global sales reporting, Nissan North America calculates monthly variances on a straight-percentage basis, unadjusted for the number of selling days. August 2017 had 27 selling days, while August 2016 had 26 selling days.

NISSAN DIVISION AUG AUG Monthly CYTD CYTD CYTD 2017 2016 % chg 2017 2016 % chg Nissan Division Total 97,340 114,199 -14.8 955,340 969,865 -1.5 Versa 6,759 10,585 -36.1 71,216 94,902 -25.0 Sentra 15,285 14,256 7.2 146,583 155,806 -5.9 Cube 0 0 0.0 0 15 -100.0 Altima 14,694 19,646 -25.2 183,292 217,290 -15.6 Maxima 4,424 6,064 -27.0 41,273 42,807 -3.6 LEAF 1,154 1,066 8.3 9,685 7,922 22.3 Juke 571 1,143 -50.0 8,555 15,267 -44.0 370Z 335 590 -43.2 3,265 4,292 -23.9 GT-R 47 88 -46.6 450 455 -1.1 Total Car 43,269 53,438 -19.0 464,319 538,756 -13.8 Frontier 4,637 9,537 -51.4 50,097 61,792 -18.9 Titan 3,521 1,248 182.1 31,776 8,490 274.3 Xterra 0 2 0.0 1 38 -97.4 Pathfinder 3,726 5,794 -35.7 54,259 51,083 6.2 Armada 4,454 514 766.5 21,086 6,371 231.0 Rogue 29,844 32,979 -9.5 257,958 215,160 19.9 Murano 4,895 7,482 -34.6 45,905 53,246 -13.8 Quest 2 327 -99.4 4,935 9,846 -49.9 NV 1,377 1,431 -3.8 12,162 11,988 1.5 NV200 1,615 1,447 11.6 12,842 13,095 -2 Total Truck 54,071 60,761 -11.0 491,021 431,109 13.9 INFINITI AUG AUG Monthly CYTD CYTD CYTD 2017 2016 % chg 2017 2016 % chg Infiniti Total 10,986 10,439 5.2 100,969 85,362 18.3 Infiniti Q40 0 0 0.0 0 59 -100.0 Infiniti Q50 2,541 3,745 -32.1 24,740 26,804 -7.7 Infiniti Q60 690 169 308.3 7,393 916 707.1 Infiniti Q70 400 439 -8.9 4,058 4,093 -0.9 Infiniti QX30 806 74 0.0 10,928 74 0.0 Infiniti QX50 1,370 1,200 14.2 10,515 11,184 -6.0 Infiniti QX60 3,697 3,268 13.1 25,481 27,941 -8.8 Infiniti QX70 454 283 60.4 5,846 3,699 58.0 Infiniti QX80 1,028 1,261 -18.5 12,008 10,592 13.4 Total Car 3,631 4,353 -16.6 36,191 31,872 13.6 Total Truck 7,355 6,012 22.3 64,778 53,416 21.3 NISSAN GROUP AUG AUG Monthly CYTD CYTD CYTD 2017 2016 % chg 2017 2016 % chg TOTAL VEHICLE 108,326 124,638 -13.1 1,056,309 1,055,227 0.1 Total Car 46,900 57,791 -18.8 500,510 570,628 -12.3 Total Truck 61,426 66,773 -8.0 555,799 484,525 14.7

