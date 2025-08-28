Honda production, sales and export results for July 2025

Honda Motor Co., Ltd. today announced a summary of automobile production, Japan domestic sales, and export results for the month of July 2025.

World Production

July 2025 YOY July 2024 Jan.- Jul. 2025 YOY Jan.- Jul. 2024
Japan 67,804 units 109.9% 61,679 units 393,945 units 99.8% 394,886 units
Outside of Japan 209,831 units 88.5% 236,970 units 1,620,071 units 90.7% 1,785,745 units
Total 277,635 units 93.0% 298,649 units 2,014,016 units 92.4% 2,180,631 units

Production in Main Regions

North America 118,601 units 98.4% 120,491 units 936,337 units 98.1% 954,597 units
USA 67,336 units 94.6% 71,186 units 562,334 units 94.9% 592,790 units
Asia 85,041 units 77.0% 110,498 units 629,084 units 80.4% 782,866 units
China 55,941 units 76.9% 72,753 units 373,198 units 76.9% 485,553 units

July 2025

  • Production in Japan: 2nd consecutive month of YOY increase
  • Production outside Japan: 12th consecutive month of YOY decrease
  • Worldwide production: 12th consecutive month of YOY decrease

Sales in the Japanese Market

July 2025 YOY July 2024 Jan.- Jul. 2025 YOY Jan.- Jul. 2024
Total 52,438 units 87.7% 59,782 units 372,133 units 92.7% 401,564 units
Registrations 29,561 units 82.6% 35,784 units 209,509 units 88.7% 236,146 units
Mini-vehicles 22,877 units 95.3% 23,998 units 162,624 units 98.3% 165,418 units

July 2025

  • Total sales in Japan: 4th consecutive month of YOY decrease
  • New vehicle registrations: 9th consecutive month of YOY decrease
  • Sales of mini-vehicles: 3rd consecutive month of YOY decrease

Exports from Japan

July 2025 YOY July 2024 Jan.- Jul. 2025 YOY Jan.- Jul. 2024
Total 9,358 units 191.3% 4,892 units 61,302 units 123.6% 49,581 units
North America 1,304 units 276.3% 472 units 14,717 units 462.4% 3,183 units
USA 1,304 units 276.3% 472 units 14,110 units 457.7% 3,083 units
Asia 509 units 133.6% 381 units 2,961 units 111.4% 2,658 units
Europe 3,640 units 197.9% 1,839 units 24,577 units 84.0% 29,256 units
Others 3,905 units 177.5% 2,200 units 19,047 units 131.5% 14,484 units

July 2025

  • Total exports from Japan: 4th consecutive month of YOY increase

SOURCE: Honda

