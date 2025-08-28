Honda production, sales and export results for July 2025

Honda Motor Co., Ltd. today announced a summary of automobile production, Japan domestic sales, and export results for the month of July 2025.
World Production
|July 2025
|YOY
|July 2024
|Jan.- Jul. 2025
|YOY
|Jan.- Jul. 2024
|Japan
|67,804 units
|109.9%
|61,679 units
|393,945 units
|99.8%
|394,886 units
|Outside of Japan
|209,831 units
|88.5%
|236,970 units
|1,620,071 units
|90.7%
|1,785,745 units
|Total
|277,635 units
|93.0%
|298,649 units
|2,014,016 units
|92.4%
|2,180,631 units
Production in Main Regions
|North America
|118,601 units
|98.4%
|120,491 units
|936,337 units
|98.1%
|954,597 units
|USA
|67,336 units
|94.6%
|71,186 units
|562,334 units
|94.9%
|592,790 units
|Asia
|85,041 units
|77.0%
|110,498 units
|629,084 units
|80.4%
|782,866 units
|China
|55,941 units
|76.9%
|72,753 units
|373,198 units
|76.9%
|485,553 units
July 2025
- Production in Japan: 2nd consecutive month of YOY increase
- Production outside Japan: 12th consecutive month of YOY decrease
- Worldwide production: 12th consecutive month of YOY decrease
Sales in the Japanese Market
|July 2025
|YOY
|July 2024
|Jan.- Jul. 2025
|YOY
|Jan.- Jul. 2024
|Total
|52,438 units
|87.7%
|59,782 units
|372,133 units
|92.7%
|401,564 units
|Registrations
|29,561 units
|82.6%
|35,784 units
|209,509 units
|88.7%
|236,146 units
|Mini-vehicles
|22,877 units
|95.3%
|23,998 units
|162,624 units
|98.3%
|165,418 units
July 2025
- Total sales in Japan: 4th consecutive month of YOY decrease
- New vehicle registrations: 9th consecutive month of YOY decrease
- Sales of mini-vehicles: 3rd consecutive month of YOY decrease
Exports from Japan
|July 2025
|YOY
|July 2024
|Jan.- Jul. 2025
|YOY
|Jan.- Jul. 2024
|Total
|9,358 units
|191.3%
|4,892 units
|61,302 units
|123.6%
|49,581 units
|North America
|1,304 units
|276.3%
|472 units
|14,717 units
|462.4%
|3,183 units
|USA
|1,304 units
|276.3%
|472 units
|14,110 units
|457.7%
|3,083 units
|Asia
|509 units
|133.6%
|381 units
|2,961 units
|111.4%
|2,658 units
|Europe
|3,640 units
|197.9%
|1,839 units
|24,577 units
|84.0%
|29,256 units
|Others
|3,905 units
|177.5%
|2,200 units
|19,047 units
|131.5%
|14,484 units
July 2025
- Total exports from Japan: 4th consecutive month of YOY increase
SOURCE: Honda