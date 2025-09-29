Honda production, sales and export results for August, 2025

Honda Motor Co., Ltd. today announced a summary of automobile production, Japan domestic sales, and export results for the month of August 2025.

World Production

August 2025 YOY August 2024 Jan.- Aug. 2025 YOY Jan.- Aug. 2024
Japan 44,586 units 88.4% 50,431 units 438,531 units 98.5% 445,317 units
Outside of Japan 222,419 units 86.7% 256,602 units 1,842,490 units 90.2% 2,042,347 units
Total 267,005 units 87.0% 307,033 units 2,281,021 units 91.7% 2,487,664 units

Production in Main Regions

North America 136,559 units 94.9% 143,859 units 1,072,896 units 97.7% 1,098,456 units
USA 88,056 units 93.9% 93,777 units 650,390 units 94.7% 686,567 units
Asia 76,887 units 74.3% 103,526 units 705,971 units 79.6% 886,392 units
China 50,011 units 80.5% 62,151 units 423,209 units 77.3% 547,704 units

August 2025

  • Production in Japan: 1st YOY decrease in 3 months
  • Production outside Japan: 13th consecutive month of YOY decrease
  • Worldwide production: 13th consecutive month of YOY decrease

Sales in the Japanese Market

August 2025 YOY August 2024 Jan.- Aug. 2025 YOY Jan.- Aug. 2024
Total 41,220 units 89.9% 45,868 units 413,353 units 92.4% 447,432 units
Registrations 21,038 units 82.0% 25,657 units 230,547 units 88.1% 261,803 units
Mini-vehicles 20,182 units 99.9% 20,211 units 182,806 units 98.5% 185,629 units

August 2025

  • Total sales in Japan: 5th consecutive month of YOY decrease
  • New vehicle registrations: 10th consecutive month of YOY decrease
  • Sales of mini-vehicles: 4th consecutive month of YOY decrease

Exports from Japan

August  2025 YOY August 2024 Jan.- Aug. 2025 YOY Jan.- Aug. 2024
Total 7,307 units 126.9% 5,756 units 68,609 units 124.0% 55,337 units
North America 2,037 units 270.2% 754 units 16,754 units 425.6% 3,937 units
USA 1,727 units 236.6% 730 units 15,837 units 415.3% 3,813 units
Asia 277 units 97.5% 284 units 3,238 units 110.1% 2,942 units
Europe 2,551 units 98.0% 2,603 units 27,128 units 85.2% 31,859 units
Others 2,442 units 115.5% 2,115 units 21,489 units 129.5% 16,599 units

August 2025

  • Total exports from Japan: 5th consecutive month of YOY increase

