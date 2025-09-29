Honda production, sales and export results for August, 2025

Honda Motor Co., Ltd. today announced a summary of automobile production, Japan domestic sales, and export results for the month of August 2025.
World Production
|August 2025
|YOY
|August 2024
|Jan.- Aug. 2025
|YOY
|Jan.- Aug. 2024
|Japan
|44,586 units
|88.4%
|50,431 units
|438,531 units
|98.5%
|445,317 units
|Outside of Japan
|222,419 units
|86.7%
|256,602 units
|1,842,490 units
|90.2%
|2,042,347 units
|Total
|267,005 units
|87.0%
|307,033 units
|2,281,021 units
|91.7%
|2,487,664 units
Production in Main Regions
|North America
|136,559 units
|94.9%
|143,859 units
|1,072,896 units
|97.7%
|1,098,456 units
|USA
|88,056 units
|93.9%
|93,777 units
|650,390 units
|94.7%
|686,567 units
|Asia
|76,887 units
|74.3%
|103,526 units
|705,971 units
|79.6%
|886,392 units
|China
|50,011 units
|80.5%
|62,151 units
|423,209 units
|77.3%
|547,704 units
August 2025
- Production in Japan: 1st YOY decrease in 3 months
- Production outside Japan: 13th consecutive month of YOY decrease
- Worldwide production: 13th consecutive month of YOY decrease
Sales in the Japanese Market
|August 2025
|YOY
|August 2024
|Jan.- Aug. 2025
|YOY
|Jan.- Aug. 2024
|Total
|41,220 units
|89.9%
|45,868 units
|413,353 units
|92.4%
|447,432 units
|Registrations
|21,038 units
|82.0%
|25,657 units
|230,547 units
|88.1%
|261,803 units
|Mini-vehicles
|20,182 units
|99.9%
|20,211 units
|182,806 units
|98.5%
|185,629 units
August 2025
- Total sales in Japan: 5th consecutive month of YOY decrease
- New vehicle registrations: 10th consecutive month of YOY decrease
- Sales of mini-vehicles: 4th consecutive month of YOY decrease
Exports from Japan
|August 2025
|YOY
|August 2024
|Jan.- Aug. 2025
|YOY
|Jan.- Aug. 2024
|Total
|7,307 units
|126.9%
|5,756 units
|68,609 units
|124.0%
|55,337 units
|North America
|2,037 units
|270.2%
|754 units
|16,754 units
|425.6%
|3,937 units
|USA
|1,727 units
|236.6%
|730 units
|15,837 units
|415.3%
|3,813 units
|Asia
|277 units
|97.5%
|284 units
|3,238 units
|110.1%
|2,942 units
|Europe
|2,551 units
|98.0%
|2,603 units
|27,128 units
|85.2%
|31,859 units
|Others
|2,442 units
|115.5%
|2,115 units
|21,489 units
|129.5%
|16,599 units
August 2025
- Total exports from Japan: 5th consecutive month of YOY increase
